معيط: نعمل على تحقيق المستهدفات الاقتصادية لتلبية احتياجات المواطنين

كتب- مصطفى عيد:

طالب محمد معيط، وزير المالية، مديري المديريات المالية بالمحافظات بضرورة تعظيم الجهود المبذولة في تعزيز حوكمة إجراءات منظومة المصروفات والإيرادات، والتفسير الصحيح لأحكام القانون لرفع كفاءة الأداء المالي بالجهات الإدارية، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الجمعة.

وقال الوزير إن هذه الجهود تأتي في إطار ضرورة تحصيل حق الدولة، والاستغلال الأمثل لمواردها، وترشيد الإنفاق العام وحسن إدارة المخصصات المالية على النحو الذي يسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، وفقًا لرؤية "مصر ٢٠٣٠"

جاء ذلك خلال كلمة للوزير ألقاها نيابة عنه عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، خلال اجتماعه مع مديري المديريات المالية بالمحافظات في بورسعيد.

وأكد الوزير، خلال رسالته لهؤلاء المديرين، حرصه على تحسين بيئة العمل بالمديريات المالية، وإرساء دعائم التحول الرقمي، وتطوير القدرات البشرية.

وقال الوزير إن المرحلة الحالية بما تفرضه تداعيات أزمة كورونا تتطلب تكاتف الجهود لتحقيق المستهدفات الاقتصادية خاصة خفض عجز الموازنة العامة للدولة، وتقليل حجم الدين العام للناتج المحلي، واستدامة تحسن هيكل ومعدل النمو.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار استهداف توفير المزيد من فرص العمل، ويجعل الدولة أكثر قدرة على تلبية احتياجات المواطنين، والارتقاء بمستوى معيشتهم، وجودة الخدمات المقدمة إليهم.

كما يستهدف تحقيق المستهدفات الاقتصادية زيادة أوجه الإنفاق على التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم، في ظل تبني الدولة نظاما تعليميا جديدا يُنمي ملكات الإبداع والابتكار، بالإضافة إلى المشروع القومي لإصلاح المنظومة الصحية الذي يرتكز على تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وفقا للوزير.

وأشار عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إلى حرصه على ضمان استدامة توحيد المبادئ في المسائل المالية بالجهات الإدارية، والتطبيق الدقيق للتعليمات المالية التي تضمن تنفيذ الموازنة العامة للدولة على النحو المستهدف.

وأوضح أهمية التوظيف الأمثل للوسائل التقنية والتكنولوجية في تعظيم جهود تدريب العاملين وفقًا لأحدث الخبرات الدولية؛ بما يسهم في بناء كوادر مهنية وقيادات مؤهلة تمتلك مقومات الإدارة المتقدمة.