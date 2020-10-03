جامع: بورسعيد مؤهلة لتكون مركزًا صناعيًا لنفاذ الصادرات المصرية للخارج

كتب- عبدالقادر رمضان:

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، في بيان اليوم السبت إن محافظة بورسعيد مؤهلة لتكون مركزًا صناعيًا ولوجيستياً لنفاذ الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية.

وأضافت أن الوزارة تساند جهود تعزيز التنمية الصناعية بمحافظة بورسعيد والتي تمتلك العديد من الإمكانات والقدرات التصنيعية الكبيرة فضلاً عن الموقع المتميز على البحر المتوسط وقناة السويس.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة باللواء، عادل الغضبان محافظ بورسعيد والذي تناول متابعة موقف إنشاء المصانع الجديدة والمجمع الصناعي فضلاً عن الإنشاءات الجديدة بالمنطقة الصناعية بالمحافظة.

وقالت الوزيرة إن الوزارة حريصة على التواصل مع كافة المحافظين لمتابعة حركة التنمية الصناعية والتعرف على أهم التحديات التي تواجه المنتجين والسعي لحلها بهدف ضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج لتلبية إحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

وبحسب البيان تناول اللقاء متابعة موقف العملية الإنتاجية بالمنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد والتي تضم 429 مصنعاً منها 301 مصنع منتج في العديد من الصناعات المختلفة.

كما تناول اللقاء مناقشة الاستثمارات الصناعية بالمحافظة سواء القائمة وشهدت توسعات أو الجديدة والتي تضمنت مجالات إنتاج الإطارات ولمبات الليد والضفائر الكهربائية فضلاً عن الدهانات والصناعات الغذائية إلى جانب مجمع الصناعات الصغيرة والذي يضم 118 وحدة بمنطقة جنوب الرسوة ومجمع الـ54 مصنعًا والمخصص للملابس الجاهزة.

ونقل البيان عن عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قوله إن هناك طفرة غير مسبوقة تشهدها المحافظة وبصفة خاصة في المجال الصناعي، حيث تسعى المحافظة جاهدة إلى التحول للنشاط الصناعي والتصديري أيضاً ويعكس ذلك المشروعات الصناعية العملاقة التي تمت ببورسعيد مؤخراً.

وأسهمت هذه المشروعات في جعل المحافظة من أهم المدن الصناعية في مصر، بحسب الغضبان.

وأكد على حرص المحافظة على تقديم كل الدعم للمستثمر الجاد الأمر الذي يسهم في إنشاء المزيد من المشروعات الصناعية وتوفير الآلاف من فرص العمل أمام شباب المحافظة.