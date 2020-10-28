ارتفاع الطماطم وتراجع البصل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار البصل، والفلفل الرومي البلدي، والخيار البلدي، والباذنجان البلدي بين 25 قرشا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما ارتفعت أسعار الطماطم، والفاصوليا 50 قرشا، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3 و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

البطاطس بين 1.5 و2.5 جنيه.

البصل بين 3 و6 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الكوسة بين 3 جنيهات و6.5 جنيه.

الفاصوليا بين 3 و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الباذنجان البلدي بين 1.75 و3.75 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.75 و2.75 جنيه، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.

البرتقال السكري بين 6 جنيهات و12 جنيها

الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.

الرمان بين 3 و4 جنيهات.

الجوافة بين 3 و6 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

البلح السماني بين 3 و5 جنيهات