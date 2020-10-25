البورصة تهوي بأكثر من 5% في بداية التداولات بعد تطورات التجاري الدولي

كتب- مصطفى عيد:

هوى المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 5.11% مع في أول دقائق من بداية تعاملات اليوم إلى مستوى 10440 نقطة، وذلك في أول جلسة بعد التطورات التي حدثت بشأن البنك التجاري الدولي خلال الأيام الماضية وإعادة التداول على أسهم البنك، صاحبة الوزن النسبي الأكبر في المؤشر، بعد وقفه الخميس الماضي.

كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.72%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.61%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع مع نهاية تعاملات الخميس الماضي بنسبة 1.03% إلى مستوى 10897 نقطة، وذلك مع وقف التداول على سهم البنك التجاري الدولي بعد وقت بسيط من بداية الجلسة، بناء على طلب هيئة الرقابة المالية.

وتزامن وقف التداول على أسهم البنك يوم الخميس الماضي مع عقد اجتماع لمجلس إدارة البنك نتج عنه عدة قرارات مهمة.

وفي تطور مفاجئ أعلن هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب أمس الأول الجمعة انتهاء رحلته مع البنك التي بدأت في عام 2002، ورحيله عن منصبه.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه مجلس إدارة البنك، في بيان، قرار عز العرب بترك منصبه، وقرار المجلس بتعيين شريف سامي، عضو مجلس إدارة البنك غير التنفيذي ورئيس لجنة الحوكمة والترشيحات، رئيسا غير تنفيذي لمجلس إدارة البنك التجاري الدولي، وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي.

وأشار إلى أن ذلك جاء في ضوء ما ورد إليه من البنك المركزي المصري بكتابه يوم 22 أكتوبر الجاري والمتضمن قرار مجلس إدارة البنك المركزي في جلسته يوم 20 أكتوبر بتنحية رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي إعمالا للبند (ط) من المادة 144 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.