وزيرة التجارة تبحث سبل الارتقاء بأداء جهاز حماية المنافسة خلال المرحلة المقبلة

كتب- عبد القادر رمضان:

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إن الوزارة حريصة على الارتقاء بدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لخلق مناخ ملائم للمنافسة العادلة وكشف الممارسات الضارة بالاقتصاد القومي الأمر الذي يسهم في تدعيم قواعد اقتصاد السوق الحر.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها صباح اليوم السبت لجهاز حماية المنافسة بالقرية الذكية.

وذكر بيان من الوزارة أنها استعرضت مع فريق العمل برئاسة إبراهيم السجيني والذي تم تكليفه مؤخراً، قائم بعمل رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، ومنظومة العمل بالجهاز والخطط والبرامج المستقبلية المقرر تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

وقالت إن الجهاز يضم نخبة متميزة من الكوادر الفنية والعلمية المتميزة والتي تمثل المكون الرئيسي في تطوير منظومة عمل الجهاز ليقوم بدوره وفق رؤية ومنهجية محددة ومعايير واضحة تتوافق مع النظم والمعايير الدولية.

وأضافت جامع أن من المهم مراجعة الهيكل التنظيمي للجهاز لإيجاد إطار مؤسسي قوي يساعد على تطوير منظومة العمل بطريقة ديناميكية تسهم في تحقيق تكافؤ الفرص بين كافة العاملين ، وبما ينعكس إيجابا على الارتقاء بمكانة الجهاز إقليميا ودوليا.

وأكدت حرص الوزارة على التزام الجهاز بالحيادية التامة في بحث كافة القضايا التي يتم دراستها لمختلف القطاعات الاقتصادية إلى جانب حماية الشركات المتوسطة والصغيرة من أية ممارسات تعيق دخولها الأسواق وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.

ونقل البيان عن إبراهيم السجيني، القائم بعمل رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إن الجهاز ملتزم بدوره الرئيسي في إرساء قواعد اقتصاد السوق الحر وتوفير الحماية اللازمة للصناعة الوطنية من أي ممارسات ضارة أو احتكارية قد تؤثر سلبا على منظومة المنافسة داخل الاقتصاد المصري.