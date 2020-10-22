البورصة تواصل التراجع مع بداية تعاملات اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الخميس بنسبة 0.19% إلى مستوى 11080 نقطة.
كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.76%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.96%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع مع نهاية تعاملات أمس بنسبة 0.5% إلى مستوى 11101 نقطة.
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