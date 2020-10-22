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البورصة تواصل التراجع مع بداية تعاملات اليوم الخميس

10:10 ص الخميس 22 أكتوبر 2020
البورصة تواصل التراجع مع بداية تعاملات اليوم الخميس

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الخميس بنسبة 0.19% إلى مستوى 11080 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.76%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.96%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع مع نهاية تعاملات أمس بنسبة 0.5% إلى مستوى 11101 نقطة.

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