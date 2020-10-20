التضامن تعد مشروع قانون يمنح مزايا لكبار السن وأصحاب المعاشات

كتبت- ياسمين سليم:

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة أعدت مشروع قانون لكبار السن "المسنين" وأرسلته لمجلس الوزراء يتضمن مزايا لهم، تمهيدًا لعرضه على البرلمان.

وأضافت في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن القانون يتضمن إصدار بطاقة ذكية تحمل عدة خدمات للمسن في المعاشات ودور الرعاية والخدمات الحكومية.

وقالت إن الدولة حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم لكبار السن والأسر الأولى بالرعاية، مشيرة إلى تقديم حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية لدعم كبار السن.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه قرار استخدام وسائل النقل العامة للمواطنين فوق سن الـ 70 عاماً مجانًا دخل حيز التنفيذ ويشمل السكة الحديد والمترو والنقل العام.

كما تضمن القرار تخفيض تذاكر مواصلات النقل العام إلى 50% للمواطنين فوق سن الـ60 عاماً.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة لا تدخر جهدا في تقديم كافة أنواع الدعم لكبار السن والأسر الأولى بالرعاية.