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بورصة وول ستريت تهوي بعد إصابة ترامب بفيروس كورونا

04:23 م الجمعة 02 أكتوبر 2020
بورصة وول ستريت تهوي بعد إصابة ترامب بفيروس كورونا

بورصة وول ستريت الأمريكية

القاهرة – وكالات:

هوت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الفتح اليوم الجمعة بعد أن أثبتت التحاليل إصابة الرئيس دونالد ترامب بفيروس كورونا قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية، فيما تضررت المعنويات أيضا جراء تحفيز مالي بعيد المنال وتباطؤ في التعافي الاقتصادي المحلي.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 280.51 نقطة أو ما يعادل 1.01 بالمئة إلى 27536.39 نقطة.

وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 41.86 نقطة أو ما يعادل 1.24 بالمئة إلى 33389.94 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 243.98 نقطة أو ما يعادل 2.15 بالمئة إلى 11082.53 نقطة.

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