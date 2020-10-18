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طلعت مصطفى تدرس تطوير مشروع عقاري في حدائق العاصمة

12:49 م الأحد 18 أكتوبر 2020
طلعت مصطفى تدرس تطوير مشروع عقاري في حدائق العاصمة

كتبت- شيرين صلاح:

قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، في بيان للبورصة المصرية اليوم الأحد، إنها تدرس تطوير 5 آلاف فدان في مدينة حدائق العاصمة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتعتبر مدينة حدائق العاصمة، مدينة جديدة تقع على بعد 10 دقائق من العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 29 ألف فدان.

وتعتزم الحكومة تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية المختلفة بالإسكان الاجتماعى بمنطقة حدائق العاصمة، لخدمة سكان تلك المنطقة مستقبلاً، متمثلة في 7 مدارس للتعليم الأساسي، و8 حضانات، و11 سوقاً صغيرة "8 محال"، و6 ملاعب خماسية، و4 وحدات صحية، وقسم شرطة، ومخبزان، ومركزا شباب مصغر، ومحطة وقود سيارات، و20 مبنى للخدمات الاستثمارية، ودور العبادة، بجانب تنفيذ أعمال المرافق.

طلعت مصطفى البورصة المصرية حدائق العاصمة

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