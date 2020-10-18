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ارتفاع البلطي وتراجع المكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

10:51 ص الأحد 18 أكتوبر 2020
ارتفاع البلطي وتراجع المكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 26 و30 جنيها.

وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 50 و65 جنيها، كما تراجع سعر كيلو الجمبري 20 جنيها، ليتراوح بين 300 جنيه و360 جنيها.

وانخفض كيلو السمك البوري 3 جنيهات، ليتراوح بين 39 و45 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، كما استقر سعر كيلو الكابوريا بين 30 و120 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري، اليوم، بين 110 جنيهات و170 جنيها.

أسعار الأسماك سوق العبور السمك البلطي السمك المكرونة

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