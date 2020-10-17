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لدخول السوق الأمريكي..هواوي تفاوض شركات لبيع جزء من شركتها التابعة هونر

11:26 ص السبت 17 أكتوبر 2020
لدخول السوق الأمريكي..هواوي تفاوض شركات لبيع جزء من شركتها التابعة هونر

شركة هواوي

القاهرة- وكالات:

تجري شركة هواوي محادثات مع شركة Digital China Group وغيرها من مقدمي العروض لبيع أجزاء من شركتها التابعة لتصنيع الهواتف الذكية هونر في صفقة قد تصل قيمتها 3.7 مليار دولار.

وبحسب تصريحات نقلتها وكالة رويترز عن مسؤولين في شركة هواوي العالمية، فإن الشركة تنوي التركيز على الهواتف مرتفعة السعر بسبب العقوبات الأمريكية التي تعرقل مبيعاتها في السوق الأمريكي وبعض دول أوروبا، وذلك بدلا من علامتها التجارية هونر التي تركز في مبيعاتها على الشباب من خلال الهواتف الاقتصادية.

وبحسب رويترز فإن هواوي ما زالت تدرس الأصول التى ستبيعها ولكنها قد تشمل العلامة التجارية هونر ومركز الأبحاث والتطوير ومراكز خدمة العملاء .

وبرزت شركة Digital China ، الموزع الرئيسي لهواتف Honor ، على أنها المرشح الأوفر حظًا ، لكن المشترين المحتملين الآخرين يشملون شركة TCL الصينية لصناعة الإلكترونيات وشركة شاومي .

تم تأسيس علامة هونر التجارية من قبل هواوي في عام 2013 ، لتركز على فئة الشباب و الشريحة السعرية الاقتصادية بمنتجاتها من الهواتف الذكية وملحقاتها.

شركة هواوي شركة Digital China Group الهواتف الذكية السوق الأمريكي هواوي

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