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قطاع الأعمال: تأسيس شركة مساهمة لفريق الكرة بغزل المحلة وقيدها بالبورصة

09:09 م الإثنين 12 أكتوبر 2020
قطاع الأعمال: تأسيس شركة مساهمة لفريق الكرة بغزل المحلة وقيدها بالبورصة

هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام

كتبت- شيماء حفظي:

وجه هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام التحية والتقدير للاعبي نادي غزل المحلة والجهاز الفني بقيادة المدرب خالد عيد، معربًا عن دعمه وتمنياته بالتوفيق للفريق في حسم الصعود لبطولة الدوري الممتاز في مباراته غدًا أمام النادي الأولمبي.

وأشار الوزير إلى أنه كان ينتوي حضور مباراة الغد لمساندة الفريق في محطته الأخيرة للصعود للدوري الممتاز لكرة القدم، إلا أن شعوره بآلام خفيفة في الظهر مساء اليوم حال دون ذلك، مؤكدا على تقديره الكامل لمشوار الفريق والأداء البطولي خلال الفترة الماضية.

ووعد الوزير الفريق بعدم الاستغناء عن أي لاعب أو الجهاز الفني في الموسم المقبل، مع دعم الفريق بلاعبين أو ثلاثة لتدعيم بعض المراكز والمنافسة بقوة في مسابقة الدوري الممتاز حال الصعود غدا.

كما أشار إلى أنه تم عرض خطة تطوير نادي غزل المحلة على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتمت الموافقة عليها مبدئيا، وكذلك التواصل مع وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للرقابة المالية واللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم لتأسيس أول شركة مساهمة تقيد في البورصة المصرية لفريق كرة القدم بالنادي.

وشدد الوزير على عدم وجود أي نية لبيع النادي، مؤكدا أن النادي سيساهم في الشركة الجديدة من خلال الاستاد وملاعب التدريب كحق انتفاع، وباقي النسبة ستكون لجمهور وأهالي المحلة من خلال طرح عام للمساهمة في الشركة ودعم الفريق.

هشام توفيق وزارة قطاع الأعمال العام غزل المحلة البورصة

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