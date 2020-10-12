أسعار الذهب تعاود الانخفاض في مصر.. والجرام يخسر 5 جنيهات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعد تراجع الجرام بنحو 5 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 835 جنيهًا مقابل 840 جنيهًا، أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 715 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 954 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6780 جنيهًا.

وعالميًا انخفضت أسعار الذهب بنسبة 0.36%، وتراجع سعر الأوقية بنحو 6.8 دولار مقارنة بنهاية تعاملات أمس ليسجل 1923 دولارًا في تمام الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

وكانت أسعار الذهب ارتفعت خلال تعاملات أمس الأحد، حيث صعد الجرام بنحو 3 جنيهات للجرام الواحد.