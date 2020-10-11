أسعار الذهب تواصل ارتفاعها في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأحد، حيث زاد الجرام بنحو 3 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 840 جنيهًا مقابل 837 جنيهًا، أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 720 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 960 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6720 جنيهًا.

واليوم عطلة رسمية في البورصات العالمية.

وكانت أسعار الذهب ارتفعت خلال تعاملات أمس السبت بنحو 3 جنيهات للجرام الواحد.