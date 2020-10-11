أكثر الكلمات إنتشاراً

العام الدراسي الجديد تنسيق الأزهر إيقاف مرتضى منصور التصالح في مخالفات البناء سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا الانتخابات الأمريكية

أسعار الذهب تواصل ارتفاعها في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأحد

12:57 م الأحد 11 أكتوبر 2020
أسعار الذهب تواصل ارتفاعها في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأحد

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأحد، حيث زاد الجرام بنحو 3 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 840 جنيهًا مقابل 837 جنيهًا، أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 720 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 960 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6720 جنيهًا.

واليوم عطلة رسمية في البورصات العالمية.

وكانت أسعار الذهب ارتفعت خلال تعاملات أمس السبت بنحو 3 جنيهات للجرام الواحد.

أسعار الذهب الذهب سعر جرام الذهب عيار 18 عيار 24

الخبر التالى:

دريفو الناشئة تحصل على استثمار يقترب من مليون دولار

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 104156

    عدد المصابين

  • 97524

    عدد المتعافين

  • 6017

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 36387480

    عدد المصابين

  • 27408446

    عدد المتعافين

  • 1060427

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بث مباشر.. الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة بحضور الرئيس السيسي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا