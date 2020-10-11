دريفو الناشئة تحصل على استثمار يقترب من مليون دولار

كتب- علاء حجاج:

قالت شركة دريفو الناشئة للتكنولوجيا وخدمات الشحن في بيان اليوم الأحد إنها حصلت على تمويل يقترب من مليون دولار من شركة إي إف للخدمات اللوجستية، وهي مزود لخدمات لوجستيات الطرف الثالث.

وأضافت أنها تعتزم توسيع خدماتها في 22 محافظة في مصر، بعد حصولها على التمويل الجديد.

وقال سامح شاهين الرئيس التنفيذي لشركة دريفو، إن الشركة تمتلك شبكة تضم أكثر 200 مندوب توصيل، كما أنها تستهدف توصيل نحو 300 ألف شحنة بنهاية عام 2020.

وتعمل شركة دريفو في خدمات النقل من الباب إلى الباب والتخزين، فضلًا عن خدمة محطات الاستلام وخدمة الاختيار والاسترجاع لبعض المنتجات.