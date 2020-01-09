البنك الأهلي: افتتاح 6 فروع خدمة إلكترونية خلال العام المالي الجاري

كتبت- منال المصري:

قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنك افتتح 6 فروع خدمة إلكترونية منذ بداية العام المالي الجاري وحتى الان.

وأضاف في بيان اليوم الخميس، أن تلك الباقة من الفروع تعد نموذجا جديدا يقدمه البنك ضمن استراتيجيته للتحول الرقمي حيث تقوم هذه الفروع على مبدأ الخدمات الذاتية للعملاء بحيث تهدف إلى تقديم خدمة أفضل وأكثر تميزا لعملاء البنك خاصة بالنسبة لفئات الشباب.

ويعمل بتلك الفروع موظفين أو ثلاثة لخدمة العملاء فقط ولكن ليس بالمعنى التقليدي فوظيفتهم هي مساعدة وإرشاد العملاء والرد عن أي استفسار في كيفية استخدام الخدمات المتاحة داخل الفرع والعمل على الترويج للخدمات المصرفية الإلكترونية بوجه خاص ومفهوم الشمول المالي عند العملاء بشكل عام.

وأكد عكاشة، أن البنك يستهدف الوصول لعدد 25 فرعًا بنهاية 2020، مع الأخذ في الاعتبار أن اختيار الأماكن يكون بعناية فائقة طبقا لمعايير تم وضعها بدقة كالموقع الجغرافي المناسب، والشريحة المستهدفة من العملاء، والفئة العمرية وعوامل أخرى ضرورية.

وأوضح أن الخدمات المطروحة حاليا هي مرحلة أولى ويتم العمل على استحداث خدمات أخرى طبقا لدراستنا للسوق والتغيرات المحلية والعالمية وما يناسب احتياجات عملاء البنك، وأن البنك ينفذ خطة انتشار مدروسة لفروعه التقليدية حيث وصل عدد الفروع إلى أكثر من 500 فرع ووحدة مصرفية منتشرة.

وأوضح يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن العميل يمكنه الحصول على العديد من الخدمات من فروع الخدمة الإلكترونية مثل إصدار بطاقة الدفع مقدما وكشف حساب معتمد، مع إمكانية تحديث البيانات والاشتراك في خدمة الأهلي نت ومحفظة الفون كاش وشراء واسترداد الشهادات وفتح الحساب للعملاء سواء الجدد أو القائمين مع الاستفادة بباقة من الخدمات من خلال ماكينات الـ ITM .

ويستطيع العميل السحب النقدي بحد أقصى 30 ألف جنيه وكذا الإيداع النقدي بحد أقصى 50 ألف جنيه، وأيضا إيداع الشيكات للتحصيل، مع التخطيط لإتاحة خدمة تحصيل الشيكات المسحوبة علي بنوك اخري وطلب اصدار دفتر شيكات واتاحة طباعة كشف الحساب في الفترة المقبلة.