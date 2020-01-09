أورنج الفرنسية تدرس طرحا أوليا لعمليات الشرق الأوسط وأفريقيا

القاهرة- وكالات:

أعلنت مجموعة الاتصالات الفرنسية أورنج اليوم الخميس أنها تدرس طرحا محتملا لعملياتها المجمعة في الشرق الأوسط وأفريقيا في البورصة، بحسب وكالة رويترز.

وقالت الشركة في بيان "قررت أورنج تجميع كامل عملياتنا الإقليمية في شركة واحدة، أورنج الشرق الأوسط وأفريقيا(أو.إم.إي.إيه)، لتأسيس كيان مستقل وتزويد المجموعة بخيارات نمو متنوعة".

وأضافت "الطرح العام الأولي لأو.إم.إي.إيه هو أحد تلك السيناريوهات المحتملة، والقرار سيعتمد على عدد من العوامل منها الفرص الاستراتيجية وتوجه السوق، مع القاعدة الرئيسي دوما وهي تسريع نمو هذا النشاط".