"القباج" بمائدة مستديرة عن "مراكب النجاة": الهجرة غير الشرعية ترتبط بتجارة البشر

كتبت- ياسمين سليم:

عقدت وزيرتا الهجرة والتضامن الاجتماعي دائرة مستديرة، لبحث سبل توفير بدائل الهجرة غير الشرعية وتدريب وتأهيل الشباب، ضمن مبادرة الرئيس لمكافحة الهجرة غير الشرعية "مراكب النجاة".

وبحسب بيان من وزارة التضامن اليوم الخميس، شارك في النقاش الجهات والمؤسسات المعنية وأكثر من 40 منظمة من المجتمع المدني ممثلين عن محافظات "الفيوم والإسكندرية وكفرالشيخ وأسيوط وقنا والغربية والاقصر وشمال سيناء (العريش) والشرقية وسوهاج"، وممثلين عن منظمات دولية.

وقالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة لديها أكثر من برنامج يحدد أولوياتاتها مثل تكافل كرامة وفرصة وشبابنا بيخدم بلدنا، وفكل هذه الموضوعات تحدد هوية الوزارة بالاضافة إلى الاستثمار في البشر ومبادرة "مراكب النجاة" هي جزء من هذا الهدف.

وأضافت القباج أن أهم أهداف وزارة التضامن الاجتماعي هو الاستثمار في البشر وأن الهجرة غير الشرعية هي النقيض التام من الاستثمار في البشر.

وأوضحت "هناك ارتباط وثيق بين الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر واستغلال الأطفال، حيث إن هناك بعض الدول لا تعيد الأطفال أقل من 18 سنة، كما ترتبط أيضا باستغلال النساء واستغلال ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية".

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، إن القيادة السياسية تضع القضاء على مسببات الهجرة غير الشرعية، على رأس أولوياتها، وتقدم التسهيلات والدعم اللازم لذلك.

وأوضحت مكرم، أن مشاركة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أمر هام جدا في إيجاد آليات لمكافحة مسببات الهجرة غير الشرعية، نظرا لدور وزارة التضامن الهام في تقديم الدعم للمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.

وأضافت وزيرة الهجرة أن مبادرة "مراكب النجاة" هدفها التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، كما أن النصف الثاني من اسم المبادرة وهي "النجاة"، فكان لابد من ايجاد فرص النجاة وإعطاء البديل للمواطنين عن الهجرة غير الشرعية، وهذا هو هدف المائدة المستديرة.

وأضافت أنه من المهم أن نطلع على كافة خبراتهم ومعلوماتهم وأفكارهم لإيجاد هذه البدائل، وسيكون هناك فاعلية أخرى مع وزارة التضامن لتعريف السفارات على شبابنا الراغب في الهجرة ومعرفة فرص العمل المتاحة لديهم بشكل يحفظ حقوقهم وكرامتهم.