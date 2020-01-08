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الذهب يتراجع عن مستوى 1600 دولار والأسواق تترقب رد فعل ترامب

02:19 م الأربعاء 08 يناير 2020
الذهب يتراجع عن مستوى 1600 دولار والأسواق تترقب رد فعل ترامب

أسعار الذهب العالمية

القاهرة- وكالات:

تراجعت أسعار الذهب العالمية، دون مستوى 1600 دولار للأوقية (الأونصة)، والذي تجاوزته في وقت سابق اليوم الأربعاء، وذلك للمرة الأولى في نحو سبع سنوات بعد أن نفذت إيران هجمة انتقامية على قوات أمريكية في العراق، لكن المعدن الأصفر قلص مكاسبه مع ترقب مستثمرين رد فعل من البيت الأبيض.

وبحلول الساعة 0830 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.7 بالمئة إلى 1585.30 دولار للأوقية. وارتفعت الأسعار في وقت سابق 2.4 بالمئة لتبلغ أعلى مستوياتها منذ مارس 2013 عند 1610.90 دولار في وقت سابق من الجلسة. وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1582.90 دولار للأوقية.

وقال أول هانسن المحلل من ساكسو بنك "الذهب يقلص بعض المكاسب في الوقت الحالي لأن الرد الانتقامي لم يكن عنيفا كما كانت تعتقد الأسواق والمستثمرون يجنون الأرباح لهذا السبب".

وتابع "كيف سيتحرك الذهب من هنا رهن بما سيقوله الرئيس دونالد ترامب حين تستيقظ أمريكا"، مضيفا أنه في نهاية المطاف إما سنرى الذهب يصعد فوق مستوى 1600 دولار أو ينزل إلى 1550 دولارا.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، سجل البلاديوم ذروة جديدة عند 2090 دولارا للأوقية بفعل استمرار شح المعروض، وفي أحدث تعاملات، ارتفع 1.3بالمئة عند 2077.75 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 18.44 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ أوائل سبتمبر عند 18.85 دولار، في حين نزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 967.85 دولار للأوقية.

أسعار الذهب العالمية دولار ترامب العراق

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