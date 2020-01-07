بعدما تخطت 700 جنيه للجرام.. أسعار الذهب تعاود الهبوط في مصر اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

عادت أسعار الذهب للتراجع في مصر بنحو 4 جنيهات للجرام الواحد، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض إلى 700 جنيه اليوم، مقابل 704 جنيهات أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى نحو 600 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 800 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5600 جنيها.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع استمرار المخاوف من صراع واسع النطاق بين الولايات المتحدة وإيران، في حين بلغ البلاديوم ذروة جديدة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1569.27 دولار للأوقية بحلول الساعة 0741 بتوقيت جرينتش، بعد أن تراجع 0.7% في وقت سابق من الجلسة، في أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية في حوالي شهر.