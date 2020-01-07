التخطيط تلتقي رئيس شركة ذارو العالمية لبحث الاستثمار مع الصندوق السيادي

القاهرة- مصراوي:

قال بيان من وازرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء إن الوزيرة هالة السعيد، التقت سامح شنودة، الرئيس التنفيذي لشركة "ذارو" العالمية لبحث فرص الاستثمار المتاحة مع صندوق مصر السيادى.

ونقل البيان عن سامح شنودة، الرئيس التنفيذي للشركة قوله إن الصندوق السيادي يعتبر فرصة جيدة للاستثمار وتكوين شراكات جديدة والاستفادة من فرص النمو التي يتيحها الاقتصاد المصري، مؤكدًا دعمه الكامل للاستثمار في مصر.

وأضاف أن ما يحدث في مصر حاليًا هو طفرة تنموية كبيرة، مشيرًا إلى رغبة الشركة في الاستثمار بمصر.

وأضاف شنودة، أن شركة "ذارو" مملوكة بالكامل لشركة "بلاكستون" للاستثمار والاستشارات المالية والتي تتخذ من مدينة نيويورك مقرًا رئيسا لها.

وتأسست "ذارو" لتعمل في مجال تطوير وتملك وبناء وتشغيل محطات الطاقة المتجددة، ونقل البترول والغاز، ومجال تحلية المياه والصرف الصحي في منطقة الشرق الأوسط والبلدان المجاورة.

وبحسب الرئيس التنفيذي للشركة أن قيمة المحفظة الاستثمارية للشركة الأم "بلاكستون" حول العالم تبلغ 450 مليار دولار.

وقالت هالة السعيد في البيان إن الصندوق يسير بخطى سريعة وواثقة نحو تفعيل عمله الاستثماري وجذب الاستثمارات بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأضافت أن الصندوق يحرص على عقد مثل هذه اللقاءات مع المستثمرين بهدف توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة للصندوق؛ وهي إشارة واضحة لدعم الدولة المصرية، والمستثمرين للصندوق السيادي المصري.

وقال رامي جلال، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاجتماع شهد استعراض الجهود التي تبذلها الدولة المصرية بهدف تحسين مناخ الاستثمار في مصر والآليات التي وضعتها الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

يذكر أن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ألتقى سامح شنودة، الرئيس التنفيذي لشركة "ذارو"، بحضور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لبحث عرض الشركة الاستثمار في مصر في أحد المشروعات بمجال الكهرباء.

وتم خلال اللقاء بحث مشاركة الشركة باستثماراتها في قطاعي تحلية مياه البحر، ومعالجة الصرف الصحي، حيث عرض الرئيس التنفيذي للشركة تنفيذ عدد من المشروعات في هذين القطاعين باستثمارات ضخمة، وفقًا للبيان.