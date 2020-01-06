وزيرا التضامن والاتصالات يبحثان تطوير وميكنة البرامج الاجتماعية

كتبت- ياسمين سليم:

عقدت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي وعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعاً لبحث سبل تعزيز وتوثيق التعاون المشترك لميكنة وتطوير البرامج المتعددة التي تقدمها الوزارة لشرائح المجتمع المختلفة.

وقال بيان من وزارة التضامن اليوم الاثنين إن الاجتماع تضمن مناقشة أوجه التعاون في تحديث البنية المعلوماتية لوزارة التضامن في عدد من الملفات الخاصة بالوزارة منها الملاجئ ومؤسسات الرعاية.

كما ناقش الاجتماع الاستعانة بتطبيقات ونظم تحليل الحركة والسلوك بأدوات مراقبة وأنظمة ذكاء اصطناعي حديثة تمكن الوزارة من التوقع المبكر لإمكانية حدوث مخالفات أو انتهاكات لذوي الرعاية ومنع ذلك قبل حدوثه وحوكمة المنظومة والإشراف عليها بكفاءة وتوفير أعلى درجات الرعاية للمستحقين لها.

وأضاف البيان أن الاجتماع ناقش تطوير البنية التحتية والمعلوماتية للجمعيات الأهلية ما يتيح لوزارة التضامن وجود قاعدة بيانات واضحة للجمعيات الأهلية ومجالات عملها والمستفيدين منها وأنواع التدخلات التي تقدمها الجمعيات.

واستعرض الاجتماع الإجراءات الخاصة بالنقل غلى العاصمة الإدارية بالإضافة لمنظومة البيانات الخاصة بالوزارة في كافة محاورها في التأمينات والمعاشات وبناء قاعدة بيانات لذوي الإعاقة والاهتمام.

وبحسب البيان فإن الاجتماع تطرق إلى الاهتمام خلال الفترة القادمة بمحور التجارة الإلكترونية والتعاون بين الوزارتين في هذا المجال من خلال توفير منصات رقمية لمساعدة الأسر المنتجة والشباب في تسويق منتجاتهم بهدف خلق مردود تنموي اقتصادي من خلال التكنولوجيا.