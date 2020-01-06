النفط يواصل الصعود بفعل توترات أمريكا وإيران.. وبرنت يقفز فوق 70 دولارا

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار النفط، بنسبة 2%، اليوم الاثنين، مواصلة مكاسبها لتدفع خام برنت فوق 70 دولارا للبرميل، بفعل التوترات في الشرق الأوسط بعد التصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة وإيران والعراق عقب اغتيال القائد العسكري إيراني سليماني، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى 70.74 دولار للبرميل وسجلت 70.25 دولار في الساعة 0551 بتوقيت جرينتش، مرتفعة 1.65 دولار بما يعادل 2.4% عن تسوية الجمعة.

وسجل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 64.35 دولار للبرميل، مرتفعا 1.30 دولار أو 2.1% بعد أن لامس في وقت سابق 64.72 دولار، أعلى سعر منذ ابريل الماضي.

وتأتي المكاسب بعد صعود بأكثر من 3%، الجمعة الماضية، عقب ضربة جوية أمريكية في العراق قتلت القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، مما زاد المخاوف من صراع واسع النطاق في الشرق الأوسط قد يعطل إمدادات النفط، وفقا للوكالة.

وتسهم المنطقة بنحو نصف إنتاج العالم من الخام، في حين يمر خُمس شحنات النفط العالمية عبر مضيق هرمز.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول، في حالة إجبار القوات الأمريكية على الانسحاب منه، وفقا للوكالة.

وكان العراق دعا في وقت سابق القوات الأمريكية والأجنبية الأخرى إلى مغادرة أراضيه.

وقال ترامب أيضا، إن الولايات المتحدة سترد ضد إيران إذا ردت طهران على قتل سليماني.

وقال محللو آي.ان.جي في مذكرة، "وجه عدم التيقن الكبير بالنسبة للأسواق الآن هو كيف سترد إيران على هذا الهجوم".

في حين من الواضح أن التطورات الأحدث تضع المصالح الأمريكية بالمنطقة في مرمى الخطر، فإنها تزيد أيضا مخاطر تعطل إمدادات النفط في الشرق الأوسط، سواء عن طريق تعطيل الإيرانيين لتدفقات النفط عبر مضيق هرمز، أو بالهجوم على البنية التحتية للطاقة لحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، بحسب الوكالة.