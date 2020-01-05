ارتفاع الطماطم والخيار.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم الأحد 5-1-2020

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الطماطم والكوسة والخيار البلدي بين 25 قرشا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2 و5.25 جنيه، وسعر كيلو الكوسة بين 6 و8 جنيهات، وسعر كيلو الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و5.25 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

البطاطس بين 3 و5 جنيهات.

البصل بين 2.5 جنيه و5.5 جنيه.

الكوسة بين 6 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 3 و5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و5 جنيهات.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات، بزيادة جنيه.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

برتقال بلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

برتقال سكري بين 2 و4 جنيهات.

برتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات.

اليوسفي بين 1.5 جنيه و6 جنيهات.

جوافة بين 5 و9 جنيهات.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.