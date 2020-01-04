استقرار أسعار الخضروات والفاكهة في سوق الجملة اليوم السبت
كتب- علاء حجاج:
استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور خلال تعاملات اليوم السبت عند مستوياتها أمس الجمعة.
ووفقا للموقع الرسمي لسوق العبور، استقر سعر كيلو الطماطم عند 5 جنيهات بسوق الجملة، وسجلت أسعار البطاطس والبصل هي الأخرى ثباتاً مقارنة بمستوياتها أمس الجمعة.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم 5 جنيهات.
البطاطس بين 3 و5 جنيهات.
البصل بين 2.5 جنيه و5.5 جنيه.
الكوسة بين 5 و7 جنيهات.
الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 3 و5 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 4 و5 جنيهات.
الملوخية بين 4 و6 جنيهات.
الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.
القلقاس بين 4 و7 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
برتقال بلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
برتقال سكري بين 2 و4 جنيهات.
برتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات.
اليوسفي بين 1.5 جنيه و6 جنيهات.
جوافة بين 5 و9 جنيهات.
الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.
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