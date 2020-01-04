استقرار أسعار الخضروات والفاكهة في سوق الجملة اليوم السبت

كتب- علاء حجاج:

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور خلال تعاملات اليوم السبت عند مستوياتها أمس الجمعة.

ووفقا للموقع الرسمي لسوق العبور، استقر سعر كيلو الطماطم عند 5 جنيهات بسوق الجملة، وسجلت أسعار البطاطس والبصل هي الأخرى ثباتاً مقارنة بمستوياتها أمس الجمعة.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم 5 جنيهات.

البطاطس بين 3 و5 جنيهات.

البصل بين 2.5 جنيه و5.5 جنيه.

الكوسة بين 5 و7 جنيهات.

الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 3 و5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و5 جنيهات.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

برتقال بلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

برتقال سكري بين 2 و4 جنيهات.

برتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات.

اليوسفي بين 1.5 جنيه و6 جنيهات.

جوافة بين 5 و9 جنيهات.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.