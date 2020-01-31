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الدولار يتراجع قرشا واحدا.. أسعار العملات في أسبوع

05:01 م الجمعة 31 يناير 2020
الدولار يتراجع قرشا واحدا.. أسعار العملات في أسبوع

دولار

كتبت- شيماء حفظي:

واصل سعر صرف الدولار تراجعه أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، للأسبوع الرابع على التوالي، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

ووفقا لبيانات البنك، تراجع سعر الدولار قرشا واحدا خلال الأسبوع الماضي، ليسجل بنهاية تعاملات أمس الخميس 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع.

وهبط الدولار مقابل العملة المحلية، خلال الشهر الجاري، بفضل جذبت استثمارات أجنبية كبيرة، في أدوات الدين الحكومية، ما دعم سعر الجنيه.

ونخفض سعر الريال السعودي خلال تعاملات الأسبوع قرشا ليسجل أمس 4.18 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع مقابل 4.20 جنيه للشراء و4.24 جنيه للبيع .

وتراجع سعر الدينار الكويتي ليسجل أمس 51.58 جنيه للشراء و52.21 جنيه للبيع مقابل 51.63 جنيه للشراء و52.24 جنيه للبيع.

وهبط سعر اليورو خلال الأسبوع الماضي ليسجل أمس الخميس 17.34 جنيه للشراء و14.48 جنيه للبيع، مقابل 14.40 جنيه للشراء و17.62 جنيه للبيع، الخميس الماضي.

وتراجع سعر بيع الجنيه الإسترليني ليسجل أمس 20.44 جنيه للشراء و20.78 جنيه للبيع، مقابل 20.65 جنيه للشراء و20.86 جنيه للبيع.

وهبط سعر شراء الريال القطري قرشا ليسجل أمس الخميس 4.14 جنيه للشراء و4.35 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي ليسجل أمس 4.28 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع مقابل 4.23 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.

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