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المركزي: 2.3 مليار دولار قيمة تحويلات المصريين بالخارج خلال أكتوبر

03:53 م الأربعاء 29 يناير 2020
المركزي: 2.3 مليار دولار قيمة تحويلات المصريين بالخارج خلال أكتوبر

دولارات وتحويلات

كتبت- منال المصري:

قال البنك المركزي إن بيانات أولية أظهرت ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال شهر أكتوبر الماضي بقيمة 261 مليون دولار بمعدل زيادة 12.7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وأضاف المركزي أن إجمالي تحويلات المصريين بالخارج وصل إلى 2.3 مليار دولار خلال أكتوبر الماضي، مقابل نحو 2.1 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2018.

وارتفعت بذلك التحويلات خلال أول 4 أشهر من العام المالي الجاري (يوليو/ أكتوبر 2019) إلى 9 مليارات دولار مقابل 8 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، بزيادة نحو مليار دولار بنسبة زيادة 13.4%، وفقا للبيان.

البنك المركزي دولار تحويلات المصريين بالخارج

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