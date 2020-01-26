وزير البترول يفتتح أول محطة متكاملة لتموين السيارات في مصر ببورسعيد

كتب- مصطفى عيد:

افتتح طارق الملا وزير البترول، يرافقه أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أول محطة متكاملة في مصر لتقديم خدمات تموين السيارات بالغاز الطبيعي، والوقود البترولي السائل، والشحن الكهربائي للسيارات والتي تمت إقامتها في محافظة بورسعيد، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأحد.

وتأتي هذه المحطة كاستثمار مصري إيطالي مشترك بين قطاع البترول، ممثلاُ في شركة غازتك، وشركة إيني الإيطالية، حيث تعد المحطة الجديدة أول استثمار من نوعه للشركة الإيطالية في مصر في مجال إقامة محطات تموين السيارات بالوقود والتي تحمل العلامة التجارية للشركة لأول مرة.

وحضر الافتتاح كل من رؤساء هيئة البترول، والشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وغازتك، وبتروبل، وبتروجت، ومصر للبترول، وغاز مصر، وتاون جاس، ومهارات الزيت والغاز، وجيوسيبي ريتشي كبير مسئولي التكرير والتسويق بشركة إيني، وعدد آخر من قيادات الشركة الإيطالية، ولفيف من قيادات قطاع البترول ومحافظة بورسعيد.

وقال وزير البترول، إن مشروعات إنشاء المحطات المتكاملة لتموين السيارات تأتي في إطار استراتيجية وزارة البترول لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال توفير الوقود وإتاحة بدائل اقتصادية متنوعة للتيسير عليهم.

وأضاف أن هذه المشروعات تعد ترجمة فعلية لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في نشر محطات التموين بالغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية كوقود للسيارات، وأن إقامة المحطات المتكاملة يخدم أهداف استراتيجية وزارة البترول في زيادة عدد السيارات العاملة بالغاز الطبيعي وتحقيق طفرة في هذا النشاط، كما يخدم أهداف الدولة وخططها الطموحة في هذا المجال.

وذكر الوزير أن دخول شركة إيني الإيطالية في مجال إقامة وتشغيل محطات تموين السيارات لأول مرة والتوسع في أنشطتها في مجال تسويق الوقود يعد إضافة نوعية لهذا النشاط في مصر في ظل قدرة الشركة على التعاون مع قطاع البترول لتقديم خدمات متميزة بأساليب متطورة وتكنولوجيات جديدة وتحقيق كفاءة عالية في إدارة هذا النشاط.

وأشار إلى أن اهتمام شركة إيني العملاقة، التي تعد أكبر شركاء مصر في مجال البحث والاستكشاف، بإضافة أنشطة جديدة إلى محفظتها الاستثمارية في مصر وتنويعها له دلالة مهمة على تنوع وجاذبية الفرص الاستثمارية في صناعة البترول والغاز المصرية بمختلف مجالاتها بما يشجع الشركات العالمية الكبرى على تعزيز وزيادة استثماراتها في الاقتصاد المصري.

وتفقد الوزير ومرافقوه التسهيلات والخدمات المقامة بالمحطة الجديدة والتي يتم تشغيلها بالطاقة الشمسية، حيث استمع الى شرح من عبد الفتاح فرحات رئيس شركة غازتك، الذي أوضح أن المحطة المتكاملة الجديدة التي أقيمت بتكلفة 30 مليون جنيه تجمع لأول مرة بين تسهيلات التموين بالغاز الطبيعي والوقود السائل.

وعن قدرات المحطة وإمكانياتها، قال فرحات إن تسهيلات التموين بالغاز تبلغ طاقتها 900 متر مكعب / ساعة لتموين 1000 سيارة بالغاز الطبيعي يوميا، ويتم تشغيلها بالطاقة الشمسية بإجمالي قدرة سنوية 150.5 ميجاوات ساعة.

وأضاف أن هذه المحطة تعد أول محطة متكاملة في مصر والشرق الأوسط يتم إقامتها وفقا للتصميم المتطور الجديد الذي يتميز بوضع تسهيلات الغاز أعلى مظلة التموين وهو ما يتيح مساحات واسعة بالمحطات لاستغلالها فى أنشطة مختلفة بما يسهم في تطوير البنية الأساسية لتسهيلات التموين بالغاز، ودعم انتشار محطات التموين بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى زيادة معدلات الأمان.

وذكر فرحات أن المحطة توفر للجمهور مختلف أنواع البنزين 80 و92 و95 والسولار، وتستخدم نظام "ATG" لمراقبة مخزون المنتجات البترولية بأنواعها.

وأشار إلى أن من المستهدف تنفيذ خطة بواسطة الشركة للتوسع في إنشاء محطات التموين بالغاز بمحافظات القناة خلال السنوات الثلاث المقبلة (2020-2022) ضمن المشروع القومي لتحويل السيارات الأجرة العاملة بالبنزين وإحلال مركبات الميكروباص العاملة بالسولار للعمل بالوقود الثنائي (غاز طبيعي- بنزين).

وأوضح فرحات أن من المستهدف إنشاء 10 محطات تموين جديدة بالغاز الطبيعي بمختلف محافظات منطقة القناة تتبع شركة "غازتك".

وقال محافظ بورسعيد إن المحافظة ستوفر أراضٍ جديدة لقطاع البترول للتوسع في إقامة تلك النوعية من المحطات والخدمات المتميزة، وسرعة إنهاء الإجراءات والتصاريح وتذليل التحديات.

وقال جيوسيبي ريتشي كبير مسئولي التكرير والتسويق بشركة إيني، إن المحطة الجديدة تعد الأولى من نوعها التي تفتتحها الشركة في مصر، وإنها تخطط لإقامة حوالي 50 محطة في جميع انحاء الجمهورية خلال السنوات الخمس القادمة وفقاً لاتفاقية تم توقيعها في سبتمبر 2018 بين شركتي إينى وغازتك.

وأضاف أن من المخطط أن يتم افتتاح أكثر من 10 محطات تموين وخدمة لشركة إيني في مصر خلال عام 2020 في مناطق القاهرة، والعباسية، وبني سويف، وطنطا (دفرة)، ودمياط الجديدة، وأسيوط، وسوهاج.