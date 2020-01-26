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تراجع طفيف لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد 26-1-2020

12:40 م الأحد 26 يناير 2020
تراجع طفيف لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد 26-1-2020

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الأحد، بنحو جنيها واحدا، مقارنة بمستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم الأحد تراجعت إلى 689 جنيها مقابل 690 جنيها أمس.

كما انحفض سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 590.5 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 787 جنيه، وسعر الجنيه الذهب إلى 5512 جنيها.

واليوم هو ثاني أيام العطلة الأسبوعية للبورصات العالمية.

أسعار الذهب شعبة الذهب غرفة القاهرة التجارية

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