موجة تخفيض .. هل انتهى عهد الفائدة المرتفعة على شهادات الادخار بالبنوك؟

كتب- منال المصري:

قرر البنك الأهلي – في منشور لفروعه أمس – خفض أسعار الفائدة على شهادة الاستثمار مرتفعة الفائدة ذات آجال عام بداية من يوم الأحد المقبل بناء على قرار بنك الاستثمار القومي مالك الشهادة.

وقال محمود منتصر، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومي، لمصراوي، أمس الخميس، إن البنك قرر خفض الفائدة بنسبة 0.75% على شهادة الاستثمار "ب" لتهبط إلى 13% بدلًا من 13.75% وذلك بداية من يوم الأحد المقبل.

ويطرح البنك الأهلي المصري شهادة الاستثمار "ب" عبر فروعه بالنيابة عن بنك الاستثمار القومي لعدم امتلاك الثاني أي فروع، وتحظى بإقبال كبير بين العملاء.

وفسر منتصر قرار خفض الفائدة على شهادات الاستثمار، بأنه جاء بعد دراسة متوسط أسعار الفائدة في الجهاز المصرفي وحجم السيولة في البنك وتكلفة الأموال، وخاصة بعد قرار البنك الأهلي المصري منذ أسبوعين بخفض الفائدة 1% على شهادته البلاتينية ذات آجال 3 سنوات.

وسجلت الفائدة على شهادات البنك الأهلي المصري بعد الخفض 12% سنويا ويصرف شهريا بدلا من 13% كما هبط سعر الفائدة على العائد الذي يصرف بشكل ربع سنوي إلى 12.25% سنويا بدلا من 13.25%.

كما خفض بنك مصر الفائدة 1% على شهادة القمة تزامنا مع قرار البنك الأهلي المصري لتسجل بعد التراجع 12% سنويا يصرف العائد شهري، بدلا من 13%.

وسبق قرار بنكي الأهلي ومصر خفض الفائدة على شهاداتهم اجتماع لجنة السياسة النقدية في إشارة إلي الإتجاه لخفض الفائدة بعيدا عن قرار البنك المركزي.

وكان البنك المركزي قرر نهاية الأسبوع الماضي الإبقاء علي الفائدة دون تغيير في أول إجتماع للجنة السياسة النقدية بالعام الجاري اوذلك بعد تراجع التضخم لأقل مستوياته.

وأشار منتصر إلى أن خفض الفائدة على الشهادات يعبر عن تحسن لمؤشرات الاقتصادية لتراجع معدلات التضخم، كما يعكس رؤية البنوك دعم استراتجية البنك المركزي والدولة بدفع دوران العجلة الإنتاجية من خلال تنشيط الطلب على القروض أكثر من الادخار.

وقال يحي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك خفض الفائدة على الشهادات بعد تراجع معدلات التضخم السنوي، وكذلك لتحفيز العملاء على تشغيل أموالهم ودفع وتيرة الإقراض بالبنوك بدلا من الادخار لزيادة معدلات الإنتاج.

وقال أبو الفتوح إن إجمالي رصيد الشهادات بالبنك تجاوزت 700 مليار جنيه حاليا وذلك لزيادة إقبال العملاء على ادخار أموالهم في الشهادات مرتفعة العائد.

ويدرس مسؤولو لجنة الأصول والخصوم "الكو" بالبنوك الأسبوع المقبل خفض الفائدة على شهادات الادخار بعد قرار الثلاثة بنوك بخفض الفائدة على شهاداتهم.

وقررت أربعة بنوك وهم بنك الكويت الوطني، وأبوظبي الأول، والمصري الخليجي، والعقاري المصري خفض الفائدة على شهاداتهم بين 0.75% إلى 1% في رد فعل سريع علي قرار بنكي الأهلي ومصر بخفض الفائدة على شهاداتهم .

وقال مسؤوليون في ثلاثة بنوك في القاهرة، والتعمير والإسكان، ومصر إيران، إن لجنة الالكو في كل بنك تدرس خفض الفائدة على شهادات الادخار بعد قرار الثلاثة بنوك بخفض الفائدة على شهاداتهم، بما يتماشى مع أسعار السوق.

وأشار المسؤولون إلى أن خفض الفائدة على الأوعية الادخارية سينعكس على تراجع تكلفة الفائدة على القروض مما يحفز الطلب بين العملاء للحصول على قروض من البنوك لتدشين مشروعات أو إجراء توسعات جديدة وهو ما يساهم في تشغيل أيدي عاملة وزيادة معدلات الإنتاج.