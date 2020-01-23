المشاط تبحث مع منظمة العمل الدولية البرنامج الإطاري الجديد للتعاون

كتب- مصطفى عيد:

بحثت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع غاي ريدر، مدير عام منظمة العمل الدولية، تعميق التعاون بين مصر والمنظمة، والبرنامج الإطاري الجديد للتعاون وفق أولويات برنامج الحكومة المصرية، وفي إطار العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الخميس.

كما بحث الجانبان تشجيع فرص العمل اللائقة للشباب، خاصة في المناطق الأكثر احتياجا، ودعم الابتكار وريادة الأعمال وتوفير التدريب اللازم لدعم الشباب والعمال بالمهارات اللازمة لسوق العمل.

جاء اللقاء على هامش مشاركة وزيرة التعاون الدولي بالمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية والذي انطلق أمس الأول الثلاثاء ويختتم أعماله غدا الجمعة.

وأكد مدير عام منظمة العمل الدولية، خلال اللقاء، أن توفير وظائف للشباب هو إحدى الوسائل التي تساهم في زيادة النمو الاقتصادى في مصر، مشيرا إلى أن منظمة العمل الدولية تعمل على التعاون مع القطاعين العام والخاص، من أجل توفير وظائف للشباب.

وتضم محفظة التعاون بين مصر ومنظمة العمل الدولية، عدة مشروعات أبرزها مشروع فرص العمل اللائقة للشباب، والمساهمة في تمكين المرأة، وفقا للبيان.

وفي لقاء للوزيرة مع مانويل الصقر، مدير الوكالة السويسرية للتنمية، اتفق الجانبان، على التنسيق والتشاور في المرحلة المقبلة على أوجه التعاون طبقا للأولويات والبرامج المختلفة، والتعاون في إطار الأمم المتحدة، بالإضافة إلى استراتيجية التعاون الجديدة بين مصر وسويسرا خلال الفترة (2021-2024).

وتبلغ قيمة الاستراتيجية الحالية في إطار الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي بين مصر وسويسرا خلال الفترة من 2017 إلى 2020 نحو 86 مليون فرنك سويسري، وفقا للبيان.

وساهمت سويسرا في تقديم منح لمصر بنحو 700 مليون فرنك سويسري منذ بدء التعاون الإنمائي بين البلدين، مما ساهم في تنفيذ 200 مشروع.

وأكدت الوزيرة، ضرورة أن تتناسب الاستراتيجية مع أولويات برنامج الحكومة المصرية، وأهداف التنمية المستدامة.

وأشار مانويل الصقر، إلى دعم سويسرا لمصر في تحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة.