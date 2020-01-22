منها طرح سندات خضراء.. مصر وبريطانيا تتفقان على 8 بنود للتعاون الاقتصادي

التضامن: تخصيص 50 مليون جنيه في المرحلة الأولى من مبادرة "مراكب النجاة"

كتب- مصطفى عيد:

اتفقت مصر مع المملكة المتحدة على 8 بنود للتعاون الاقتصادي بين البلدين في المرحلة المقبلة، خلال مشاركة الوزيرة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية بلندن، بحسب بيان صحفي من الوزارة اليوم الأربعاء.

وعدد البيان الاتفاقات التي تمت بين مصر وبريطانيا خلال لقاء الوزيرة بمسؤولين بريطانيين خلال مشاركتها في قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية وهي كالآتي:

1- إعلان المملكة المتحدة عن تقديم 13 مليون جنيه إسترليني لمصر بهدف تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والتنمية الاجتماعية وتمكين الشباب، وذلك من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتطوير بيئة الأعمال، كما ستقدم المملكة المتحدة منحًا بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني؛ لدعم الشمول المالي، إضافة إلى ما يقرب من 8 ملايين جنيه إسترليني؛ لزيادة فرص العمل للشباب من خلال دعم تطوير منظومة التعليم العالي، واستحداث برامج بناء القدرات.

2- ستعمل مصر والمملكة المتحدة معًا على إعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوي لعدد من مشروعات البنية التحتية المستدامة بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات.

3- ستدعم المملكة المتحدة جهود مصر في تطوير برامج الربط الإقليمي مع الدول الأفريقية، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر مركزًا إقليميًا للتجارة الدولية والطاقة، وبهدف دعم التعاون الثلاثي بين مصر والمملكة المتحدة والدول الأفريقية.

4- ترحب مصر والمملكة المتحدة بالمناقشات الجارية والتي تهدف إلى إبرام اتفاق شراكة استراتيجية في مجال التجارة بين البلدين، الأمر الذي يترتب عليه ضمان استمرارية العلاقات التجارية، وذلك في إطار خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي لتكون الاتفاقية حجر الأساس؛ لتعزيز العلاقات التجارية المستقبلية بين البلدين.

5- تلتزم مصر والمملكة المتحدة بالعمل سويا على مواجهة التحديات التي تحد من تفعيل آليات السوق الحالية وفتح أسواق جديدة وزيادة الاستثمارات في مجالات الرعاية الصحية والتعليم بهدف زيادة وخلق فرص العمل وتوفير خدمات بجودة متميزة للمواطنين.

6- تعزز مصر والمملكة المتحدة التعاون القائم بينهما في مجال التنمية المستدامة والبيئة، ويأتي ذلك في إطار تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والاتفاقية الإطارية المبرمة مع الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.

7- ستعمل مصر على دراسة إمكانية إدراج السندات الخضراء في بورصة لندن خلال العام الجاري.

8- ستدعم المملكة المتحدة المؤتمر المصري رفيع المستوى بشأن تطوير المنظومة التعليمية في الشرق الأوسط وأفريقيا في القاهرة في فبراير 2020، والذي من المقرر أن يضم وزراء التعليم ومنظمات المجتمع المدني، وصانعي السياسات؛ لدعم إصلاحات التعليم في مصر، إضافة إلى نقل الخبرات والتجارب بين الدول الأفريقية ودول الشرق الأوسط.