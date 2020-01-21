تعرف على أسعار الدولار بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 21-1-2020

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنكين، بينما تراجع السعر في 3 بنوك، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الاثنين، فيما استقر في 6 بنوك أخرى.

وهبط سعر الدولار 4 قروش في بنك البركة إلى 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في البنك العربي الأفريقي إلى 15.73 جنيه للشراء، و15.83 جنيه للبيع.

وهبط سعر شراء الدولار 5 قروش في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.75 جنيه للشراء، وتراجع سعر البيع 4 قروش إلى 15.85 جنيه.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.

وصعد سعر العملة الأمريكية قرشا واحد في بنك قناة السويس إلى 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع.

وبقي سعر العملة الأجنبية ثابتا في بنكي القاهرة، والإسكندرية عند 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأجنبية على مستواه في بنك التجاري الدولي في 15.73 جنيه للشراء، و15.83 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار التعمير والإسكان عند 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.