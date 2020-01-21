البنك الزراعي يبدأ توزيع 300 ألف كارت الفلاح الذكي في أسيوط وسوهاج

كتبت - منال المصري:

قال سامي عبد الصادق القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، في تصريحات لمصراوي، إن البنك بدأ في توزيع 300 ألف كارت للفلاح الذكي في محافظتي أسيوط وسوهاج.

وأطلقت وزارة الزراعة اليوم الثلاثاء، منظومة كارت الفلاح في محافظة أسيوط، لتوحيد المفاهيم وآليات توزيع الكروت الذكية للمزارعين، والأخذ في الاعتبار تقديم كافة السبل لراحة المزارعين وآلية العمل خلال الفترة المقبلة، في إطار توجه الدولة للتحول الرقمي ووصول الدعم إلى مستحقيه.

وتهدف الحكومة من خلال كارت الفلاح الذكي إلى وصول الدعم لمستحقيه من خلال بناء قاعدة بيانات متكاملة، يستطيع من خلالها المزارعين الحصول على جميع مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات تقاوي للفلاح أو غيرها من التي تقررها الدولة لهم.

ويعتمد تحويل الحيازة الورقية إلى كارت ممغنط يحمل بيانات الحيازة الورقية، وبدأت الحكومة في تجميع استمارات البيانات من الفلاحين منذ عامين، ويرتبط هذا الكارت الذكي ببطاقة الرقم القومي لصاحبه.

وأشار عبد الصادق إلى أن البنك سلم نحو 122 ألف بطاقة من "كارت الفلاح الذكي" في محافظتي بورسعيد والغربية خلال العام الماضي.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا يوم الخميس قبل الماضي بتعيين سامي عبد الصادق قائما بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، لمدة 6 أشهر أو لحين تعيين رئيس جديد للبنك خلفا للسيد القصير الذي تولى وزارة الزراعة.

وأضاف عبد الصادق أن البنك سيبدأ في نشر كارت الفلاح الذكي على مستوى المحافظات المختلفة على التوالي طبقا لخطة وزارة الزراعة مؤكدا أن خطة البنك تركز على ميكنة المدفوعات طبقا لرؤية الدولة والبنك المركزي.

وأوضح وزير الزراعة أن (كارت الفلاح) من شأنه توضيح الحيازة الحقيقية والمساحة المنزرعة، وكذلك القضاء على الحيازات الوهمية، فضلا عن الحد من انتشار السوق السوداء للأسمدة وتوزيعها من خلاله بالكميات المطلوبة بناء على مساحة الأراضي المسجلة على الكارت، حيث تعتبر قاعدة بيانات صحيحة للفلاحين تساعد في تحديد الكميات اللازم توفيرها من الأسمدة والتقاوي ومستلزمات الإنتاج، وإحكام الرقابة في الجمعيات والمديريات الزراعية.