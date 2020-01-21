تراجع طفيف لأسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 21-1-2020

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع بقيمة جنيهًا واحدًا إلى 683 جنيها مقابل 684 جنيها أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 585 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 781 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5464 جنيها.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوية اليوم انخفاض بنحو 5 دولارات بنسبة 0.32% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 15.55 دولارا للأوقية في الساعة الثانية عشرة و52 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة.