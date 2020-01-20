9.4 % زيادة التبادل التجاري بين مصر وبريطانيا في أول 9 أشهر من 2019

كتب- عبدالقادر رمضان:

ذكر أحدث تقرير صادر عن المكتب التجاري المصري بلندن حول تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2019، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال هذه الفترة حوالي مليار و763 مليون جنيه إسترليني، بزيادة 9.4% عن نفس الفترة من العام السابق، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة، اليوم الاثنين.

وأشار التقرير إلى أن الصادرات المصرية للمملكة المتحدة بلغت نحو 720.8 مليون جنيه إسترليني خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2019 مقابل 680.8 مليون جنيه إسترليني خلال نفس الفترة من عام 2018 بنسبة زيادة بلغت نحو 5.8%.

وتمثلت أهم بنود الصادرات المصرية لهذا السوق الهام خلال الثلاثة أعوام الماضية في الكابلات الكهربائية، والزيوت المعدنية والمنتجات بترولية، والأسمدة، والخضروات والفاكهة، والملابـس الجاهزة، والكيماويات غير عضوية، والبلاستيك ومنتجاته، والمنسوجات والسجاد واغطيه الارضيات، ومنتجات الحديد والصلب، والسيراميك ومنتجاته، والمنتجات الورقية، والأثاث.

كما بلغت قيمة الواردات المصرية من المملكة المتحدة خلال الفترة يناير وحتى سبتمبر 2019 نحو مليار و43 ألف جنيه إسترليني، مقابل 931 مليون جنيه إسترليني خلال نفس الفترة من عام 2018، حيث تضمنت أهم بنود الواردات المصرية من المملكة المتحدة خلال السنوات الثلاث الماضية منتجات الحديد والصلب، والمنتجات الصيدلية، والمعدات والآلات، وبذور البطاطس، والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية، والوقود المعدني والبترول، والخضروات، والبلاستيك ومنتجاته، والزيوت والنباتات العطرية، والمنتجات البلاستيكية.

وأوضح التقرير أن إجمالي الاستثمارات البريطانية في مصر يبلغ نحو 5.348 مليار دولار تتركز أغلبها بالقطاع الصناعي، حيث تحتل المملكة المتحدة المرتبة الأولى عالمياً من حيث حجم المساهمة في الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.

وأرجع التقرير سبب زيادة صادرات مصر للمملكة المتحدة إلى "نجاح الجهود الترويجية لمكتب التمثيل التجاري في لندن في تعريف المستهلكين بالدولة بالمنتج المصري".

وأشار إلى جهود المكتب في معاونة المصدرين المصريين على النفاذ بمنتجاتهم إلى السوق من خلال تزويدهم بالدراسات التسويقية وترتيب لقاءات عمل ثنائية مع المستوردين بالدولة وتنظيم المشاركة المصرية بالعديد من المعارض المتخصصة التي يتم تنظيمها بالمملكة المتحدة ، فضلا عن إطلاق العديد من الحملات الترويجية للمنتجات المصرية التي شهدت تطورا كبيرة خلال الفترة الماضية .