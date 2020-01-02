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ارتفاع التوظيف في ألمانيا بمستوى قياسي خلال 2019

04:22 م الخميس 02 يناير 2020
ارتفاع التوظيف في ألمانيا بمستوى قياسي خلال 2019

ألمانيا

القاهرة- وكالات:

قال مكتب الإحصاء الألماني، اليوم الخميس، إن التوظيف بالبلاد بلغ مستوى قياسيا مرتفعا في 2019، إذ أن تنامى أعداد المنضمين الجدد لسوق العمل وزيادة هجرة العمال الأجانب عوضا التغيرات السكانية، بحسب وكالة رويترز.

وقال المكتب، إن عدد ذوي الوظائف ارتفع بواقع 402 ألف، بما يعادل 0.9%، إلى 45.3 مليون بالرغم من ضعف النمو الاقتصادي العام الماضي، ونما العدد 1.2% في العام السابق.

وسجل قطاع الخدمات أعلى زيادة سنوية وبلغت 319 ألفا.

وارتفع عدد شاغلي الوظائف في قطاع الصناعات التحويلية 59 ألفا، وزاد عدد العاملين في قطاع الإنشاءات بواقع 36 ألفا.

من المرجح أن يكون الاقتصاد الألماني قد نما 0.5% في 2019، انخفاضا من 1.5% في 2018.

ويصدر مكتب الإحصاء البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي في 15 يناير الجاري.

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