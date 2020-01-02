وزير الاتصالات يزور المقر الجديد لجامعة سوهاج

كتبت- علاء حجاج:

قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في بيان اليوم الخميس، إن عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، زار المقر الجديد لجامعة سوهاج بمنطقة الكوامل، برفقة اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

وبحسب البيان، جاءت زيارة الوزير لمقر الجامعة الجديد خلال افتتاح وتفقد عدد من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد في المحافظة.

وشهدت هذه الزيارة لقاءات مفتوحة للوزير مع طلبة كلية الحاسبات والمعلومات والمتدربين من الملتحقين بالمنح التدريبية التي يقدمها معهد تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع جامعة سوهاج.

واطلع الوزير على البرامج التي يتم تنفيذها حاليا، وناقش بعض الطلبة المستفيدي من مبادرة سفراء التكنولوجيا من معيدي الكليات ورواد العمل الحر المشاركين في مبادرة مساحات العمل الحر الجديدة، وكذلك الطلبة الدارسين في أفكارهم ودورهم في المشاركة وارائهم فيما تقدمه الوزارة وآليات تعظيم الاستفادة منها.

وقال عمرو طلعت، خلال اللقاء، إن ما يمكن أن تتيحه تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي وحدها مختلف عما يمكن أن تتيحه إذا إقترنت بتكنولوجيات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء والآمن السيبراني، حيث يمكن لهذا المزيج أن يحقق عناصر لم تكن متاحة من قبل.

وأشار طلعت، إلى أن الثورة الصناعية الرابعة ستخلق بعض التحديات، حيث أشارت تقارير دولية تمثلت في إندثار نحو 75 مليون وظيفة حول العالم خلال العقد الحالي.

وأكد طلعت، على أن هذا الأمر لا يدعو للقلق خاصة وأن التقارير الدولية أشارت إلى أنه سيحل محلها نحو 133 مليون وظيفة جديدة.

وتابع طلعت، أن بناء مصر الرقمية مسؤولية يتشارك فيها كافة عناصر الدولة من قطاع حكومي وقطاع خاص ومجتمع مدني وقطاع أكاديمي.

وأوضح الوزير، أن مصر الرقمية ستتيح خدمات حكومية وفرص للعمل والتدريب والتعلم من خلال وسائل رقمية.

ودعا الطلاب إلى التعلم المستمر واكتساب المهارات المتجددة المطلوبة لسوق العمل والتي تتمركز حول القدرة على التعلم.

وقالت هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، إن عدد من المبادرات التي يتم من خلالها توفيرأحدث البرامج والتطبيقات التكنولوجية التي تلبي احتياجات سوق العمل، مبادرة سفراء التكنولوجيا والمقدمة إلى أعضاء هيئة التدريس والخبراء والمدربين في التخصصات الأكثر طلبا وبزوغا، ومبادرة العمل الحر لدعم أعمال التدريب والتمكين للخريجين داخل مساحات العمل الحر بالمقرات الجديدة.

ومبادرة التدريب المكثف والتي تستهدف أبناء الجامعة بالمحافظات القريبة من الخريجين، بالإضافة إلى معسكرات التدريب الصيفي للطلبة قبل التخرج، ومبادرة مسارك للتعريف بالمهن التكنولوجية وتطوراتها والمقدمة لطلبة السنوات الدراسية الاولي، بحسب ما قالته هبة صالح.

واستعرضت رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات أوجه الشراكات المختلفة المقدمة بالتعاون مع الشركات التكنولوجية، والمشاركة في تقديم الشهادات والمعامل المتخصصة.

وخلال اللقاء وافق وزير الاتصالات على توصيل كابل ألياف ضوئية إلى مقر جامعة سوهاج الجديد لتقوية الاتصالات بشبكة الإنترنت لدعم الاحتياجات المتزايدة للبيئة التعليمية، وإنشاء برج محمول لتقوية شبكات الاتصالات، ومكتب بريد داخل الجامعة، وإنشاء معمل خاص بالشبكات لكلية حاسبات والمعلومات بالجامعة.