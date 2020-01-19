تراجع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 23 و28 جنيها، كما تراجع كما استقر سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و140 جنيها.

وانخفض سعر كيلو الجمبري الممتاز 10 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 300 و360 جنيها، كما انخفض سعر كيلو السمك البوري 4 جنيهات، ليتراوح بين 40 و46 جنيها

وارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 55 و65 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، كما استقر سعر كيلو السبيط والكالماري ليتراوح بين 110 جنيهات و160 جنيها.