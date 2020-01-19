وزير البترول: متابعة مستمرة لتحسين خدمات توفير الوقود للمواطنين

كتب- مصطفى عيد:

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن هناك متابعة مستمرة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال توفير المنتجات البترولية والوقود، باعتباره من المجالات الحيوية التي تتصل بالاحتياجات اليومية للمواطنين.

وأضاف الوزير خلال أعمال الجمعيات العامة لشركتي التعاون ومصر للبترول، أن العمل مستمر في رفع كفاءة وتطوير المستودعات والمحطات التابعة للشركتين لتحقيق انسيابية عملية توزيع وتداول الوقود وتلبية الاحتياجات بمنتهى السرعة واليسر.

وشدد الوزير على ضرورة مواكبة التطور المستمر في التشغيل ومنظومة الأمن والسلامة بالمستودعات والمحطات وسرعة التوسع في استخدام أحدث التطبيقات والتقنيات في مجال الرقابة على التوزيع.

وتشمل التقنيات، الآلية الذكية لرصد ومراقبة أرصدة البنزين والسولار بالمحطات ATG وتقنية التتبع GPS كأحد معطيات التحول الرقمي الذي يسهم في تقديم الخدمات بجودة عالية وشفافية وإحكام الرقابة بما يؤدي إلى سرعة إنهاء العمليات وخفض التكاليف، بحسب البيان.

وأكد الوزير، أهمية استمرار الجهود المبذولة لدعم قدرات نشاط تموين السفن بالوقود في الموانىء المصرية والتوسع فيه في ضوء ماتحقق من نتائج متميزة خلال الفترة الأخيرة وتحقيق قطاع البترول لنقلة نوعية فيه من خلال الشركتين.