الشرقية للدخان تتعاقد مع شركة تسويق لدراسة طرح منتجات جديدة

كتبت- شيماء حفظي:

قالت الشركة الشرقية للدخان (ايسترن كومباني) في بيان للبورصة اليوم الأحد، إنها تعاقدت مع شركة عالمية للاستشارات التسويقية، لدراسة الخيارات المطروحة تسويقيا أمام الشركة.

وأوضحت الشركة، أنها اتفقت مع الشركة العاملة في مجال الاستشارات التسويقية للقيام بالدراسات اللازمة لتقييم التطورات المتوقعة التي يشهدها سوق عادة التدخين في مصر.

كما ستدرس الشركة العالمية المنتجات الجديدة وتحديد أفضل الخيارات المطروحة أمام الشرقية للدخان، والتعرف على الفرص التسويقية المحتملة ذات القيمة، بحسب البيان.

وتسعى شركة الشرقية للدخان، لتطوير منتجاتها وإضافة أنواع جديدة، من أجل زيادة مبيعاتها في السوق المحلية والخارجية.

وتراهن الشركة على التوسع في إنتاج أنواع جديدة ومتطورة من السيجار، والمعسل بنكهات مختلفة من أجل زيادة صادراتها وتعظيم إيراداتها وأرباحها.

وتنتج الشركة الشرقية للدخان، سجائر كليوباترا منذ نحو 99 عامًا، وتحتكر صناعة السجائر والدخان في مصر منذ تأسيسها في 1920.

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