بعد قرار المركزي.. أسعار الفائدة على الشهادات متغيرة العائد في 16 بنكا



كتبت- منال المصري:

شهدت الفائدة على الشهادات متغيرة العائد استقرارا في عدد من البنوك، وذلك بعد قرار البنك المركزي أمس الأول الخميس تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري.

وسجل سعر الفائدة في البنك المركزي المعروف باسم "الكوريدور" 12.25% على الإيداع، و13.25% على الإقراض.

ويرتبط تحديد الفائدة على الشهادات متغيرة العائد، بسعر الفائدة في البنك المركزي، وبالتالي شهدت استقرارا بعد قرار المركزي بالتثبيت، بينما لا يخضع التغير في العائد على الشهادات ذات العائد الثابت بالضرورة بالتغير بسعر الفائدة بالمركزي، ولكنه يعتبر استرشاديا له، ويخضع لقرار كل بنك.

ويتباين سعر الفائدة على الشهادات متغيرة العائد من بنك إلى آخر، فتربط بعض البنوك سعر الفائدة على الشهادة بنسبة أعلى 0.25% عن سعر الفائدة بالمركزي مثل البنك الأهلي ومصر، بينما تحدد بعض البنوك سعرها بأقل 0.25% أو أكثر حسب سياسة كل بنك.

ويعرض مصراوي خريطة أسعار الفائدة على الشهادات متغيرة العائد لأجل 3 سنوات في 16 بنكا:



1- شهادة البنك الأهلي المصري: نسبة الفائدة 12.5% (أعلى من سعر الإيداع في المركزي 0.25%)، والحد الأدنى لشرائها يبدأ من ألف جنيه.

2- شهادة بنك مصر: نسبة الفائدة 12.5% (أعلى من سعر سعر الإيداع في المركزي 0.25%)، والحد الأدنى لشرائها يبدأ من ألف جنيه.

3- شهادة البنك التجاري الدولي: نسبة الفائدة 11.5% (أقل من سعر سعر الإيداع في المركزي 0.75%)، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من 6 آلاف جنيه.

4- شهادة بنك القاهرة: تتراوح نسبة الفائدة بين 12% للعائد ربع السنوي (أقل 0.25% عن سعر الإيداع بالمركزي)، أو 11.25% للعائد الشهري (أقل 1% عن سعر الإيداع بالمركزي)، ويبلغ الحد الأدنى لشرائها من أول ألف جنيه.

5- شهادة البنك العربي الأفريقي الدولي: تتراوح نسبة الفائدة بين 12.25% للعائد الشهري، أو 12.5% للعائد ربع السنوي، أو 12.75% للعائد نصف السنوي، أو 13% للعائد السنوي .

6- شهادة بنك الإسكندرية: يقدم ثلاث أنواع من الشهادة المتغيرة تشمل شهادة "ألكس برايم" نسبة الفائدة عليها 10.25% للعائد ربع السنوي، والنوع الثاني شهادة "ألكس جولد" بنسبة فائدة 10% للعائد الشهري، والنوع الثالث شهادة "يوم وراء يوم" بفائدة 11% للعائد اليومي.

ويبدأ الحد الأدنى لشراء شهادتي "ألكس برايم"، و"ألكس جولد" من أول ألف جينه، وأما شهادة "يوم وراء يوم" يبدأ الحد الأدنى لشرائها من 250 ألف جنيه.

7- شهادة بنك الشركة المصر فية العربية الدولية: تتراوح نسبة الفائدة بين 11.25% للعائد اليومي، أو 12% للعائد ربع السنوي، أو 11.75% للعائد الشهري، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة 5 آلاف جنيه.

8- شهادة بنك قطر الوطني الأهلي: يقدم شهادة بفائدة 11.25% للعائد الشهري، أو 11.5% للعائد ربع السنوي، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من أول ألف جنيه.

9- شهادة بنك الإمارات دبي الوطني: نسبة الفائدة 10.5% للعائد الشهري، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من 5 آلاف جنيه.

10- شهادة بنك أبوظبي الأول: تتراوح نسبة الفائدة بين 11% للعائد الشهري، و11.25% للعائد ربع السنوي، و11.5% للعائد السنوي، ويبدأ الحد الأدني لشرائها من أول 5 آلاف جنيه.

11- شهادة بنك عَوده: نسبة الفائدة 11.75% بدورية شهرية لصرف العائد، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من أول ألف جنيه.

12- شهادة بنك بلوم: نسبة الفائدة 11.75% بدورية شهرية لصرف العائد، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من أول ألف جنيه.

13- شهادة التعمير والإسكان: نسبة الفائدة 12% للعائد ربع السنوي، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من أول 500 جنيه.

14- شهادة بنك الكويت الوطني: تتراوح نسبة الفائدة بين 11.5% للعائد الشهري، و11.75% للعائد ربع السنوي، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من ألف جنيه.

15- شهادة البنك المصري الخليجي: نسبة الفائدة 12.25% ويصرف العائد شهريا، أو 12.40% بدورية ربع سنوية، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة ألف جنيه.

16- شهادة البنك العربي: نسبة الفائدة تبلغ 10.75% للعائد الشهري، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من أول ألف جنيه.