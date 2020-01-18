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بنك "SAIB" يطلق علامته التجارية الجديدة

12:37 م السبت 18 يناير 2020
بنك "SAIB" يطلق علامته التجارية الجديدة

العلامة التجارية الجديدة لبنك SAIB

كتبت منال المصري

قال بنك الشركة المصرفية العربية "SAIB"، في بيان اليوم السبت، إنه أطلق علامته التجارية الجديدة، بما يعزز من هوية البنك وصورته الذهنية لدى العملاء، ويدعم الخطط التوسعية لمجلس الإدارة الحالي.

وقال طارق الخولي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، إن "الهوية والعلامة التجارية الجديدة تعكس القيم الأساسية للبنك المتمثلة في "الوحدة، والجدارة بالثقة، والقوة، والاستقرار".

وأضاف الخولي أن البنك يتخذ خطوات متعددة من شأنها تعزيز مكانة البنك بالسوق المحلي، وتحقيق الانتشار المستهدف لدى قطاع عريض من العملاء، والتوسع بقوة في خدمة المواطنين، وترسيخ فكر الشمول المالي بالمجتمع المصري.

وذكر أن الشعار الجديد يتسم بإظهار القيم التي ينتهجها البنك، حيث تخلق الأشكال الهندسية بالعلامة التجارية الجديدة انطباعاً بالنمو والقوة والحداثة، كما يعزز استخدام شكل مربع في وسط الشعار الاستقرار، في حين يشير شكل البتلة المشتق من علامة اللانهاية إلى نمو ثابت ودائم.

بنك SAIB طارق الخولي السوق المحلي

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