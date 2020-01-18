ارتفاع البلطي وتراجع المكرونة.. أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور

كتب- علاء حجاج:

ارتفعت أسعار السمك البلطي والجمبري، خلال تعاملات اليوم السبت، في سوق العبور، مقارنة بمستواها أمس الجمعة، في سوق العبور، بينما انخفض سعر سمك المكرونة السويس.

وارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين، ليتراوح اليوم بين 23 و29 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو الجمبري الممتاز 10 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 300 و370 جنيها.

بينما انخفض سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بمقدار 6 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 50 و60 جنيهًا، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البوري، ليتراوح اليوم بين 40 و50 جنيها، كما استقر سعر كيلو الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع.

كما استقر سعر كيلو الكابوريا، ليتراوح اليوم بين 30 و150 جنيها، واستقر سعر كيلو السبيط والكالماري بين 110 جنيهات و160 جنيها.