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تراجع الريال السعودي 4 قروش.. أسعار العملات أمام الجنيه في أسبوع

04:58 م الجمعة 17 يناير 2020
تراجع الريال السعودي 4 قروش.. أسعار العملات أمام الجنيه في أسبوع

ريال سعودي

كتبت- شيماء حفظي:

تراجعت أسعار عدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري.

وانخفض سعر الريال السعودي خلال تعاملات الأسبوع ليسجل أمس 4.20 جنيه للشراء و4.24 جنيه للبيع مقابل 4.24 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدينار الكويتي ليسجل أمس 51.82 جنيه للشراء و52.41 جنيه للبيع مقابل 52.33 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع.

وهبط سعر اليورو خلال الأسبوع الماضي ليسجل أمس الخميس 17.55 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع مقابل 17.70 جنيه للشراء و17.85 جنيه للبيع، الخميس الماضي.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني ليسجل أمس 20.58 جنيه للشراء و20.86 جنيه للبيع مقابل 20.76 جنيه للشراء و21.06 جنيه للبيع.

وهبط سعر الريال القطري ليسجل أمس الخميس 4.16 جنيه للشراء و4.37 جنيه للبيع مقابل 4.20 جنيه للشراء و4.41 جنيه للبيع.

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