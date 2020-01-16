تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 16-1-2020

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الخميس، عند نفس متسوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب غرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم نحو 683 جنيها، وهو نفس سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 585 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 781 جنيها، وسعر الجنيه الذهب إلى 5464 جنيها.

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب العالمية، اليوم الخميس، بعدما ارتفعت الشهية للمخاطرة بسبب التفاؤل بخصوص اتفاق تجارة مرحلي بين الولايات المتحدة والصين، بالرغم من استمرار مخاوف تتعلق بالرسوم وقضايا أساسية لم تحل بعد، بحسب وكالة رويترز.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1552.22 دولار للأوقية، بحلول الساعة 0619 بتوقيت جرينتش.