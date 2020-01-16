تراجع البلطي والجمبري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس 16-1-2020

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 23 و27 جنيها، كما تراجع سعر كيلو الجمبري 20 جنيها، ليتراوح بين 300 جنيه و360 جنيها.

وارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و140 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور .

واستقر سعر كيلو السمك الفيله البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 50 و66 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط واالكاليماري، اليوم، ليتراوح بين 110 جنيهات و160 جنيها، وسعر كيلو السمك البوري بين 40 و50 جنيها.