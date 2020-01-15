أسعار الدولار تواصل التراجع في البنوك.. وسعر البيع يصل إلى 15.90 جنيه

كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر الدولار تراجعه في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بتعاملات الصباح، لينخفض في 10 بنوك ويستقر في بنكين.

وتراجع سعر العملة الأمريكية قرشين في بنكي الأهلي المصري، مصر إلى 15.83 جنيه للشراء، و15.93 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار 3 قروش في بنك التعمير والإسكان إلى 15.82 جنيه للشراء، و15.92 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشا في بنك كريدي أجريكول عند 15.82 جنيه للشراء، و15.92 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشين في بنكي العربي الأفريقي، والإسكندرية إلى 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشين في بنك القاهرة إلى 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار 3 قروش في بنك التجاري الدولي إلى 15.80 جنيه للشراء، و15.90 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية قرشا في بنك قناة السويس إلى 15.80 جنيه للشراء، و15.90 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية في بنك البركة بقيمة قرشين إلى 15.82 جنيه للشراء، و15.92جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.86 جنيه للشراء، و15.96 جنيه للبيع.