اليوان يصعد والين يهوى لأدني مستوياته في 8 أشهر

القاهرة- وكالات:

هوى الين الياباني لأدنى مستوياته في 8 أشهر، بينما صعد اليوان الصيني لأعلى مستوى منذ يوليو الماضي، اليوم الثلاثاء، بعد أن أسقطت وزارة الخزانة الأمريكية قرارها الذي يعود إلى أغسطس الماضي بوسم الصين كمتلاعب بالعملة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع الدولار بما يصل إلى 0.3% إلى 110.22 ين، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر مايو الماضي أمام عملة الملاذ الآمن، وسجل في أحدث تعاملات 109.935 ين.

وفي المعاملات المحلية، زاد اليوان إلى 6.8731 للدولار، وهو أعلى مستوياته منذ أواخر يوليو الماضي، وكان في أحدث تسوية عند 6.8842.

وصعد اليوان أيضا في المعاملات الخارجية إلى أعلى مستوى في 6 أشهر، إذ بلغ 6.8662 يوان قبل أن يتراجع.

وفي أوروبا، شهد الجنيه الاسترليني مزيدا من التراجع اليوم، ليبلغ أدنى مستوى في 7 أسابيع أمام اليورو عند 85.95 بنس.

وتلقى اليورو دعما بعض الشيء بزيادة الإقبال على المخاطرة، ليبتعد عن أدنى مستوياته في أسبوعين عند 1.10855 دولار الذي بلغه الجمعة الماضية، وكان في أحدث التعاملات عند 1.11385 دولار.