ارتفاع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم 14-1- 2020

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 23 و29 جنيها، كمار ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 4 جنيهات، ليتراوح بين 50 و64 جنيها.

وتراجع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 300 جنيه و360 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر السمك الفيله البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 110 جنيهات و160 جنيها.

وسجل سعر كيلو الكابوريا، الييوم، بين 30 و150 جنيها، وسعر كيلو السمك البوري بين 40 و50 جنيها.